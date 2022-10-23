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Dengin Ceyhan'dan Chopin'in ezgileri

Chopin'in 173. ölüm yıldönümünde ünlü piyanist Dengin Ceyhan Chopin'in özel parçalarından oluşan repertuarıyla sanatseverlerle buluştu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:58
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Dengin Ceyhan'dan Chopin'in ezgileri

Dengin Ceyhan'dan Chopin'in ezgileri
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüzlerce sanatseverin bir araya geldiği konser, tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde gerçekleşti. Dengin Ceyhan; " Chopin çok değerli bir sanatçı. Bu kadar ilginin ve kalabalığın yoğun olduğu bir konserde yer almak çok mutlu edici.

Chopin'in müziği; yaşadığı ve gördüğü hayatın yansımasıydı, bu sebeple bu müzik dünya var oldukça güncelliğini koruyacaktır" dedi. Polanyalı piyanist ve besteci Chopin, romantik dönemde yaşamış olup genellikle piyano için eserler yazmıştır. Çağdaşlarına göre "oldukça farklı bir profesyonel teknikle ve şiirsel zeka gerektiren çalışmalar" yaptığı için dünya çapında ün kazanmıştır. Frederic Chopin ardında ölümsüz eserler bırakarak 173 yıl önce hayata gözlerini yumdu.

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