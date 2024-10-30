Denim tasarımında yapay zeka dönemi başlıyor

KolAi Denim, 2021’de denim piyasasına adım attığından beri denim odaklı tasarım imkânları sunan “ilk ve tek” yapay zeka destekli platform olduğunu vurguluyor. Yeni yapay zeka eklentisi, 3D tasarım yazılımları olan Clo3d, V-Stitcher ve Tuka3d için yüksek kaliteli kuru işlem şablonları oluşturmayı sağlıyor.

Bu eklenti, 3D denim tasarımcılarının kıyafet görüntülerini Photoshop’ta açarak, kuru işlem detaylarını otomatik olarak 3D uyumlu bir formata dönüştürmesine imkân tanıyor ve tasarım süresini önemli ölçüde azaltıyor.

KolAi Denim, Mart ayında laser tasarımcılarına ücretsiz eğitim programı ve sertifika sundu. Bu programa katılan tasarımcılar, KolAi Denim sertifikası alarak, sektördeki başarılarını artırma fırsatı yakaladılar. Kursu başarıyla tamamlayanlar, KolAi ile laser tasarım yapabilme yeterliliğini belgeleyen bir sertifika elde etti.

Geçtiğimiz yıl, KolAi Denim 2.5 sürümünü yayımlayarak laser tasarımlarında çok katmanlı çalışabilme özelliğini sundu. Bu güncelleme, çizgiler, uyluk aşındırma ve doku gibi detayların ayrılmasını sağladı ve tasarımların 3D görünümünü artırarak daha gerçekçi bir sonuç elde edilmesini mümkün kıldı. Bu yenilik, markalar ve üreticilerin hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli laser tasarımlar oluşturma hedefinde yeni bir standart belirledi.