Denis Draguş: Trabzonspor’da olmaktan çok mutluyum

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denis Draguş: Trabzonspor’da olmaktan çok mutluyum

Denis Draguş: Trabzonspor'da olmaktan çok mutluyum25 yaşındaki forvet, Romanya basınına dayandırılarak yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Trabzonsporlu Denis Draguş, Trabzonspor'dan ayrılmak istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, bordo-mavili kulüpte çok mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un bu sezon renklerine kattığı Denis Draguş bir açıklama yaparak bordo-mavili kulüpten ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Trabzon'da çok mutlu olduğunu söyledi. Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyduğunu da vurgulayan Draguş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Rumen basınına dayandırılarak yayılan ve tamamen asılsız olan haberlere büyük bir şaşkınlıkla tanık oldum. Bu tür spekülasyonların, bazı çıkarlar doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Trabzonspor'da çok mutluyum. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile aramda son derece iyi bir iletişim var ve kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımızın başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyorum. Taraftarlarımızdan, bu tür temelsiz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyorum."

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