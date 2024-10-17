Denise Richards yıllar sonra itiraf etti

Denise Richards, kariyerinin başlarında "Showgirls" filminde rol alamamanın kendisi için bir kayıp olmadığını düşünüyor. 17 Ekim'de New York Comic Con’da katıldığı panelde, 1997 yapımı "Starship Troopers" filmindeki oyuncu arkadaşlarıyla bir araya gelen Richards, 1995 yılında "Showgirls" için seçmelere girdiğini ancak rolü alamadığını açıkladı. "Showgirls" filminde Elizabeth Berkley'nin başrol oynaması, eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almıştı.

"SHOWGİRLS" SONRASI YENİ FIRSATLAR

Richards, "Showgirls" için seçmelerin hemen ardından Paul Verhoeven'in yönettiği "Starship Troopers" için de audition yaptığını hatırlatarak, "Bu belki de bir nimet," dedi. "Showgirls"un yapımında karşılaştığı zorlukları hatırlatan Richards, Berkley'nin yaşadığı olumsuzluklara da değindi. "İşin kötü tarafı, filmle ilgili hiç kimse beni korumadı," diye ekledi.

BEKLENMEDİK BAŞARISI

İki yıl sonra "Starship Troopers" gösterime girdi. Film, eleştirmenler tarafından "Showgirls"dan daha olumlu yorumlar aldı ancak ticari olarak beklenen başarıyı elde edemedi. Yine de Richards, "İlk aklıma gelen şey, ne kadar harika olduğu... ve aldığı kötü karşılamalar," dedi. Film, 100 milyon dolardan fazla bir bütçeyle yapılmış ve sadece 55 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ

Richards, geçmişteki deneyimlerini değerlendirirken, "Starship Troopers"un yapım sürecinin kendisi için değerli olduğunu belirtti. "Bir oyuncunun görevi, yönetmenin vizyonunu gerçekleştirmektir ve ben de yapmam gereken her şeyi yaptım," dedi. Bu anılarla birlikte, Denise Richards, kariyerindeki önemli dönüm noktalarını daha iyi anlamış durumda.