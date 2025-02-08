Deniz 150 metre çekildi! Marmara'da ürküten görüntü

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Silivri’de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Yağışa rağmen denizin çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Denizin çekilmesiyle ile oluşan küçük adacıklar kameraya yansıdı.

İstanbul Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar havadan görüntülendi.

İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.

Denizin her sene çekildiğini söyleyen Ekrem Burgucu, "Hava poyraz estiği zaman su çekiliyor. Lodos estiği zaman tekrar doluyor. Her sene olur bu. Devamlı olarak bu şekilde oluyor" dedi.

Silivri’de ürküten görüntü: Deniz 150 metre çekildi


POYRAZ ESTİ ŞİMDİ ÇEKİLİYOR.

Müslüm Aslan, "Bunu anlamayacak ne var. Poyraz esti şimdi su çekiliyor. Lodos estiğinde de geri geliyor. Yani ilkim şartlarına bağlı olarak rüzgarın lodos esmesiyle beraber geliyor. Poyrazın esmesiyle de korkuyor geri kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Silivri’de ürküten görüntü: Deniz 150 metre çekildi

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