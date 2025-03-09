Deniz ailesinde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in ağabeyinden ortalığı karıştıracak iddia: Hazırlık yapıyor kaçacak

Düzenleme: Kaynak: Gel Konuşalım
Deniz ailesinde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in ağabeyinden ortalığı karıştıracak iddia: Hazırlık yapıyor kaçacak

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmezken, Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz’in İngiltere'ye kaçacağını iddia etti.

Şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla manşetlerden düşmezken ünlü isimin ağabeyinden şoke eden açıklamalar geldi.

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AİLE İÇİNDE KRİZ

Menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, son paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi olduğunu söylemişti.

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KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞTİ

Özcan Deniz, geçtiğimiz haflarda annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

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HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı iddia edilen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Avukatlarıyla birlikte ifade veren Özcan Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını söylemişti. Deniz, “Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı” ifadelerini kullandı.

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“İNGİLTEREYE KAÇACAK”

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz, TV8'deki Gel Konuşalım programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ağabey Deniz, kardeşi için ''Ses kayıtlarımız var, size göndereyim dinleyin. Ben muhatap olmuyorum avukatlarımız konuşuyor. Sahtekarın, yalancının teki. Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. Alt yapısını da yapmış, karısını da göndermiş. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Ben o adamı çok iyi bilirim. Benim hakkımda sahte sahte konuşmasın. Yalan beyanlar vermesin. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter. Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim'' şeklinde konuştu.

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