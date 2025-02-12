Deniz ailesinde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in kardeşinden ortalığı karıştıracak iddia

Düzenleme: Kaynak: Günaydın
Deniz ailesinde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in kardeşinden ortalığı karıştıracak iddia

Kızıl Goncalar'daki performansıyla adından sıkça söz ettiren Özcan Deniz’in, yaptığı evlilik yüzünden ailesiyle arası açıldı. Önce menajerliğini yapan abisiyle yollarını ayıran Deniz, kız kardeşi Yurda ile de tartışmaya girmişti. Ünlü oyuncunun erkek kardeşi ise ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2023 yılında kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile evlendi. Özcan Deniz’in ailesinin bu evliliğe sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Menajer abisi Ercan Deniz’in ardından, kız kardeşi Yurda Güler de sert açıklamalarda bulundu.

Yurda Güler, "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir; ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık!" Samar Dadgar'a yönelik olarak şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Bu sözlere sinirlenen Özcan Deniz sosyal medya hesabından kardeşini tehdit etti. Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Demir de, Günaydın'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ

Demir, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" dedi.

Daha önce "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" diyen Özcan Deniz ise iddialara yanıt vermedi.

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