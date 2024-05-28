Deniz Akkaya gazetecilere tepki gösterdi: Ayhan Bora Kaplan olaylarını böyle takip etmediniz

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının kendisini darp ettiğini öne sürmüştü.

Akkaya yayınladığı videoda kızının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini söyledi.

Bu paylaşımların ardından 15 yaşındaki kızı devlet korumasına alındı.

GAZETECİLER TEPKİ

Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir video yayınladı.

İkamet ettiği konuta gelen gazetecilere tepki gösteren Akkaya paylaşımında, “Hangi cüretle benim siteme giriyorsunuz kapımı öğreniyorsunuz ve kapıma kamerayla geliyorsunuz?” sorusunu sordu.

Akkaya ayrıca, gazetecileri Ayhan Bora Kaplan ve kara para aklama olaylarını takip etmemekle suçladığı paylaşımında şunları söyledi:

Hayatınızda dişe dokunur hiçbir haberi böyle takip etmiyorsunuz /siz ana haber bülteni misiniz magazinci mi?

Ayhan Bora Kaplan olayını kara para aklama olayları hiç böyle tek takip etmediniz ?

Yoksa haber merkezi başkanınız karısına kara para aklayan güzellik merkezlerinin birinden jip aldığı için olabilir mi?.

İŞTE AKKAYA’NIN PAYLAŞIMININ TAMAMI:

Neden mi sinirleniyorum?

Sabah altı belki yedide yattım /kapının çalmasıyla uyandım ama zile parmağını ayırmadan basan bir manyakla !!!

Hangi cüretle benim siteme giriyosunuz kapıma öğreniyorsunuz ve kapıma kamerayla geliyorsunuz !

Hayatınızda dişe dokunur hiçbir haberi böyle takip etmiyorsunuz /siz ana haber bülteni misiniz magazinci mi?

Ayhan bora kaplan olayını kara para aklama olayları hiç böyle tek takip etmediniz ?

Yoksa haber merkezi başkanınız karısına kara para aklayan güzellik merkezlerinin birinden jip aldığı için olabilir mi ?

Sizin içinizden geçerim küçük dünyanızda benden böyle öc olamazsınız bildiklerimi anlatmiyorum anlatmaya başlarım !!

“BURNU SÜRTSÜN DİYE BEN GÖNDERDİM”

Öte yandan Akkaya, Kkzının Sosyal Hizmetler tarafından teslim alınmasının ardından kızını kendi rızasıyla ‘burnu sürtsün diye’ gönderdiğini açıkladı.