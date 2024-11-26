Manken Deniz Akkaya için gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verdi.

Gazeteci Ceylan Sever kişisel sosyal medya hesabından, Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kızının velayet davasına bakan hakim hakkında attığı tweetler nedeni ile soruşturma başlatıldığını ve Akkaya'nın gözaltına alınmasına karar verildiğini duyurdu.

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Kızının vesayet davasına bakan kadın hakim hakkında attığı tweetler nedeniyle Manken Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlattı ve Akkaya’nın gözaltına alınması kararı verildi. — Ceylan Sever (@ceylanseverr) November 26, 2024

KIZININ DAVASINA BAKAN HAKİMLER İÇİN TWEET ATMIŞTI

Gazeteci Ceylan Sever’in sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, eski manken Deniz Akkaya hakkında verilen gözaltı kararının gerekçesi olarak Akkaya'nın kızının davasına bakan hakimler hakkında attığı tweetler olarak gösterildi.

Türkiye böyle rezalet böyle yüzsüzlük görmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemeleri kızımın benim özgürlüğümü kısıtlaması ve balkona saatlerce hapsetmesi konusunda dava açılmasına karar vermiş, burada çocuğa bakması gereken baba müsveddesi Londra’dan vekaletname atıyor.



Hukuk… — Deniz Akkaya (@dddenizakkaya) November 25, 2024

İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLMESİNE NEDEN OLAN TWEETLER

Akkaya dün sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarında bir tweet atmış ve kızının vesayet davasında mahkemenin verdiği kararı eleştirmiş.

16 yaşındaki kızının velayetinin kendisinde olmasına rağmen aylardır yerini öğrenemediğini söyleyen Deniz Akkaya, babasının ise Londra'da hayatına devam ettiğini belirtti.

Hastaneye yatırıldığı söylenmişti! Manken Deniz Akkaya sosyal medyadan ateş püskürdü

“BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL”

Kızının vesayet davasında karar veren hakim hakkında açıklama yapan Akkaya, hakime yönelik "Size de gereken yapılıyor, burası muz cumhuriyeti değil, sizi de denetleyen bir kurum var elbet. Yakında orada hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı:

Velayeti ben de olan bir çocuğun aylardır yerini öğrenemiyoruz ve baba resmi olarak bir fotoğraf çektirip , Londra’ya dönmüş hayatına devam ediyor.



Bundan sonrasını avukat zaten ele almış durumda . Hukuki gelişmeleri sizlerle paylaşırım.



Bu iş artık arsızlığın arşa çıktığı bir… — Deniz Akkaya (@dddenizakkaya) November 25, 2024

Ve tüm bunlara şahit, paralel kurguda bunların ekmeğine yağ sürmek için hazır kıta gibi bekleyen ve benim mal varlığıma çöken bu arsız çetenin imzasını veren yandan konuya dahil hakimi unutmayalım. Bu şahıs hiç sorgulamıyor bu nasıl bir baba , devletin kurumu adli tıptan kaçmasını, öz evladını bırakıp Londra’da hayatına devam etmesini gözardı edebilecek kadar gözü dönmüş… Size de gereken yapılıyor Size de tekrar söyliyim burası muz cumhuriyeti değil . Sizi de denetleyen bir kurum var elbet. Yakında orada hesap vereceksiniz. Bu sırada bana verdiğiniz maddi zararı da karşılarsınız tahmin ediyorum .