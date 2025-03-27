Deniz Akkaya kızı ceza alınca bayram etti! Savcı ve hakime teşekkür etti

Eski manken Deniz Akkaya ve 16 yaşındaki kızı arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Akkaya kızının kendisini balkona kilitlediğini ve kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek kızından şikayetçi olmuştu. Daha sonra ise Ayşe Önbilgin devlet korumasına alınmış ve ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu öne sürmüştü.

DENETİM ALTINDA TUTULACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, dava sonuçlandı. Ayşe Önbilgin'e 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Ancak yaşının küçük olması sebebiyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayşe, bundan sonra 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.

“MOBBİNGİNE MARUZ KALARAK BİR ÇOCUK YETİŞTİRDİM”

Davanın sonuçlanmasının ardından eski manken Deniz Akkaya sosyal medya hesabından savcı ve hakime teşekkür etti.

Akkaya; "Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim.

Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Bu süreç, eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermesini istemiştim. Ancak o ahlaksız adam, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için, annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti. Ve ortak kızımız, annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı.

"HÂKİM VE SAVCILARA TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır. Ben bir anneyim ama bir yandan kalbi çok kırık ve aynı zamanda mağdur edilmiş, kullanılmış, tüm iyi niyetleri yerle bir edilmiş, güven duygusunu bir daha nasıl inşa edeceğini bilmeyen bir kadınım. Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla bana kadınlık onurumu geri teslim eden hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum."