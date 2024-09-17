Deniz Akkaya’ya büyük şok 'Tekme tokat dövdüğü kızının boğazını sıkmıştı' Hakim kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Deniz Akkaya’ya büyük şok 'Tekme tokat dövdüğü kızının boğazını sıkmıştı' Hakim kararını verdi

Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası verildi.

Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Eski manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla "altsoya karşı silahla basit yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar belli oldu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada karar çıktı.

DEMİR TERMOS BULUNAN ÇANTA SİLAH SAYILDI

Mahkeme, olay günü Akkaya ile kızı A.Ö.'nün aralarında kimin başlattığı belli olmayan şekilde tartışma çıktığını, tartışma sırasında Akkaya'nın saldırıda kullanılmaya elverişli olan ve silahtan sayılan içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdura fırlattığını, ayrıca mağdura tekme ile tokat atıp boğazını sıktığını belirtti.

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4 AY 27 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, bu gerekçelerle Akkaya'yı, kızı A.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmadığını da dikkate alarak "altsoya karşı silahla basit yaralama" suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

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