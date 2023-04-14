Deniz altında katliam. Yemek için zıpkınla öldürdü. Allah belanı versin kadın

Editör: Osmancan Erok



ABD’nin Florida eyaletinde çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.



Kısmen suda da yaşayabilen iguana, tam teçhizatlı bir avcı tarafından suyun altında zıpkınla avlandı.



İguana ile birlikte yüzeye çıkan avcı, gülerek "İlk av" derken, videoyu kayda alan adam ise "Tadı tavuk gibi" cevabını verdi.



Söz konusu video Instagram'da binlerce kez izlendi. Kullanıcılar görüntülerin ardından "iguana eti yenir mi?", "iguanalar suyun altında yaşar mı?" sorularının yanıtını aradı.







İGUANA SUDA YAŞAR MI?

İguanalar yerde, ağaçların üzerinde, yer altında yaşarken kısmen de suda yaşamakta.



İGUANA ETİ YENİR Mİ?

Kızartma, buğulama, şiş ızgara gibi popüler yöntemlerle pişirildiğinde, lezzetli bir sonuç elde edilen iguana etinin, dünyanın ucuz protein kaynağı olabileceği de düşünülmüş ancak iguanaların salmonella adlı, zehirlenmeye neden olabilen bir mikrop barındırma riski barındırdığı tespit edilmişti.



