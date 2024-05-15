Deniz anasından kaçan Bengisu tekneye kaçtı

İzmir'in "Okyanus Kızı" olarak tanınan ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Hawaii'de Molakai ile Oahu adaları arasındaki yaklaşık 45 kilometrelik mesafede, yolculuğunun son saatlerinde arka arkaya gelen denizanası temasları nedeniyle yarışı terk etti.

Nyad filmindeki benzer bir senaryoyu yaşayan Avcı, Okyanus Yedilisi'nin beşinci ayağının sonlarına doğru suyun dışına çıkmak zorunda kaldı.

Sidrex markasının sponsorluğunda yüzen Bengisu Avcı, Molakai geçişine Türkiye saatiyle sabah 06:57'de Kepuhi'den başladı. Hızlı bir tempo sergileyen "Okyanus Kızı", üç saat içinde parkurun beşte birini tamamladı.

Türkiye saatiyle 10:00'dan sonra Hawaii'de gece çökerken, iki metreye varan dalgalarla karşılaştı. Buna rağmen mücadelesini sürdüren İzmirli yüzücü, saat 15:00 civarında parkurun yarısını tamamlayarak yaklaşık 23 kilometre yüzdü.

Güçlü kulaçlarla finişe doğru

Türkiye saatiyle 18:00'den sonra hızını artıran Bengisu Avcı, güçlü kulaçlarla mesafeyi kat ederek karşı adaya yaklaştı. Bitişe bir-iki saat kala, ilk denizanası temasları meydana geldi.

Yarışı bırakmayı reddeden Bengisu, yüzmeye devam ederken peş peşe Manowar denizanası temasları yaşadı. Sırt üstü yüzmeye geçen Avcı, son ve en şiddetli temasın ardından tekneye çıkmak zorunda kaldı. Tedavi gören Bengisu'nun sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

İlk ve tek Türk kadını

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'nde dört kanalı geçen ilk ve tek Türk kadın unvanını hala korumaktadır. İzmirli sporcu, bu yılın sonunda Kuzey Kanalı'nı ve 2025'in başında Tsugaru Kanalı'nı geçmeyi planlıyor. Molakai parkurunun tarihi daha sonra belirlenecek. Nyad'ın kararlılığını yansıtan Bengisu, "Deniz suları bizim değil, deniz canlılarının yaşam alanıdır.

Bu sporun doğasında olan bir durumu tecrübe ettim. Mücadeleye devam edeceğim ve denizanası da elbette bana yol verecek. Hawaii'ye kadar beni desteklemek için gelen annem ve eşime, tekne ekibine, mesajlarıyla yanımda olan herkese ve marka elçisi olduğum Sidrex'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.