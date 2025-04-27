Deniz Baykal’ın kızı AKP trollerini geride bıraktı! Kanal İstanbul’a karşı çıkanlara hakaret yağdırdı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kanal İstanbul projesine destek verdi. Baykal, projeye karşı çıkmanın, Marmaray, Boğaz köprüleri ve otoyollar gibi yatırımlara karşı çıkmak kadar “vizyonsuzluk” olduğunu savundu.

Baykal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Gemi trafiği için Boğaz’ın yeterli olduğunu söyleyerek Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, Marmaray’a, Boğaz’a yapılan köprülere, otoyollara karşı çıkmak kadar vizyonsuzluktur. Bu konu öcü gibi gösterilip bir kenara atılacak konu değil. Yapıcı eleştiriler ile tartışılıp uygun koşullar oluşursa ve tabii mali uygunluk sağlanır ise yapılması gereken bir konu.”

Baykal, projeye karşı çıkanların “ipleri yabancıların ellerinde olanlar” olduğunu iddia ederek, bu kesimlerin tepkisini doğal bulduğunu belirtti. Kanal İstanbul’un gençlere iş imkânı sağlayacağını, Türkiye’nin bağımsızlığına ve geleceğine yatırım olduğunu vurgulayan Baykal, “Sokakta boş boş sloganlar attırılan gençlere iş alanıdır, Türkiye’nin bağımsızlığıdır, Türkiye’nin geleceğine yatırımdır.” dedi.

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi

UZMANLARDAN DEPREM VE ÇEVRE UYARISI

Uzmanlar ise projenin ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul’un deprem riskini artıracağını, Küçükçekmece Gölü-Marmara Denizi bölgesindeki sıvılaşma ve heyelan risklerinin yapıları tehdit edeceğini söyledi. Görür, projenin İstanbul’u bir ada haline getirerek afet yönetimini imkânsız kılacağını ve can kayıplarını artıracağını vurguladı.

İBB Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, ÇED raporunun yetersiz olduğunu, deprem ve tsunami önlemlerinin eksik olduğunu belirtti. Eyidoğan, projenin 75 milyar TL’lik maliyetinin İstanbul’un deprem güvenliği için kullanılması gerektiğini savundu.

TÜBA ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Derin Orhon, Kanal İstanbul’un su kaynaklarını yok edeceğini ve Sazlıdere Barajı çevresindeki TOKİ inşaatlarının su havzasını tehdit ettiğini ifade etti. Orhon, projenin İstanbul’a fayda sağlamayacağını ve çevreye zarar vereceğini vurguladı.