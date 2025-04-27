Deniz Baykal’ın kızı Kanal İstanbul’u savundu! "Türkiye’nin geleceğine yatırımdır"

Eski CHP lideri Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Türkiye'nin gündemi olan "Kanal İstanbul" paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.

Baykal, sosyal medya hesabından projeye çıkmanın vizyonsuzluk olduğunu söyleyerek, “Gemi trafiği için Boğaz’ın yeterli olduğunu söyleyerek Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, Marmaray’a, Boğaz’a yapılan köprülere, otoyollara karşı çıkmak kadar vizyonsuzluktur. Bu konu öcü gibi gösterilip bir kenara atılacak konu değil. Yapıcı eleştiriler ile tartışılıp uygun koşullar oluşursa ve tabii mali uygunluk sağlanır ise yapılması gereken bir konu.” ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE İŞ İLANIDIR"

Baykal, projeye karşı çıkanların “ipleri yabancıların ellerinde olanlar” olduğunu ileri sürerek, bu kesimlerin tepkisini normal bulduğunu söyledi. Kanal İstanbul’un gençlere iş imkânı sağlayacağını, Türkiye’nin bağımsızlığına ve geleceğine yatırım olduğunu dile getiren Baykal, “Sokakta boş boş sloganlar attırılan gençlere iş alanıdır, Türkiye’nin bağımsızlığıdır, Türkiye’nin geleceğine yatırımdır.” açıklamasında bulundu.

UZMANLARDAN DEPREM VE ÇEVRE UYARISI

Kanal İstanbul projesiyle ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, projenin deprem riskini artıracağını belirterek, özellikle Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi arasındaki bölgenin sıvılaşma ve heyelan açısından tehlike taşıdığına dikkat çekti. Görür, projenin İstanbul’u bir ada haline getireceğini, bu durumun afet yönetimini zorlaştırarak can kayıplarına yol açabileceğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yetersiz olduğunu ifade etti. Eyidoğan, raporda deprem ve tsunamiye karşı gerekli önlemlerin bulunmadığını belirterek, projeye ayrılan 75 milyar TL’lik bütçenin İstanbul’un deprem güvenliği için kullanılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Derin Orhon da projeye ilişkin çevresel riskleri gündeme getirdi. Kanal İstanbul’un İstanbul’un su kaynaklarını yok edeceğini ifade eden Orhon, özellikle Sazlıdere Barajı çevresindeki TOKİ inşaatlarının su havzasını tehdit ettiğini dile getirdi. Orhon, projenin kente hiçbir fayda sağlamayacağını ve çevreye ciddi zararlar vereceğini belirtti.