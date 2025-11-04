CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e bir günlük mühlet vermiş ve "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu yöneltmişti.

Özel, soruya yanıt gelmemesi halinde yarınki mitingde bu sorunun yanıtını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına gerekli belgeleri yollayacağını söylemişti.

Özel'e yanıt Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi.

Sosyal medya hesabından Özgür Özel'i hedef alan Baykal şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na soruyorum. Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir ettiniz mi başka yoldan?' CHP'nin genel başkanı milletvekili maaşına ek gelir olsun diye eczanesini işletmeye devam ediyor, X adresinde ecz yazıyor, varlığı vurgulanıyor, gitmesi gerekenler gidiyordur artık, sonra yolsuzluklar ile gözükara uğraşan savcıya bu soruyu soruyor.