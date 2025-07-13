Deniz bisikleti gezisinde kaybolan baba ve oğuldan acı haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deniz bisikleti gezisinde kaybolan baba ve oğuldan acı haber

Turist bir ailenin gölde yaptığı deniz bisikleti gezisi, baba ve oğulun boğulmasıyla sonuçlandı. Cansız bedenler 24 metre derinlikte bulundu.

Almanya’nın Garmisch-Partenkirchen bölgesindeki Eibsee Gölü’nde, 5 Temmuz günü kaybolan 33 yaşındaki baba ile 6 yaşındaki oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Yedi gün süren yoğun arama çalışmalarına 70’ten fazla görevli, polis dalgıçları, helikopterler ve sonar donanımlı tekneler katıldı.

BILD’in aktardığına göre, Çinli bir aile gölde deniz bisikletiyle geziye çıkmıştı. Küçük çocuk saat 11.15'te suya düşünce babası hemen arkasından atladı. Ancak ikisi de tekrar su yüzeyine çıkamadı.

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Polis Sözcüsü, özel bir arama firmasının bedenleri gölün 24 metre derinliğinde tespit ettiğini ve dalgıçlar tarafından çıkarıldığını duyurdu.

Soruşturma, Münih II Savcılığı gözetiminde Garmisch-Partenkirchen Kriminal Polisi tarafından yürütülüyor.

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Bavyera Kızılhaç Sözcüsü Sohrab Taheri-Sohi, gölde güçlü akıntılar bulunduğunu ancak bu olayda akıntıların doğrudan etkili olmadığını ifade etti.

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