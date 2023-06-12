Deniz börülcesi nasıl yenir? Deniz börülcesinin faydaları neler?

Deniz ve göl kıyılarında sıklıkla karşımıza çıkan deniz börülcesi sevilen mezelerin arasında yer alıyor. Deniz börülcesinin sağlığa pek çok faydası mevcut. Peki, deniz börülcesi nasıl yenir? Deniz börülcesinin faydaları neler?

Deniz börülcesi nasıl yenir? Deniz börülcesinin faydaları neler?

Bir ot cinsi olan deniz börülcesi içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa çok faydalıdır. Peki, deniz börülcesi nasıl yenir? Deniz börülcesinin faydaları neler?

Tuzlu suyun bulunduğu deniz ve göl kıyılarında karşımıza çıkan deniz börülcesi, mermi otu ya da tuz ot olarak da biliniyor. Kendisi oldukça ufak ve narin olan deniz börülcesi nebatının faydaları ise son derece büyük.

deniz-borulcesi-salatasi-8.jpg

DENİZ BÖRÜLCESİ NASIL YENİR?

Deniz börülcelerini yemeden önce bol suda bekletip yıkamalısınız. Yıkanan deniz börülceleri sonrasında bir tencerede haşlamalısınız.

Haşlama işleminden sonra deniz börülcelerinin suyunu süzdükten sonra börülceleri köklerinden tutup kılçıklarını tek tek sıyırın. Ayıkladığınız deniz börülcelerini servis tabağına alarak arzu ettiğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

DENİZ BÖRÜLCESİNİN FAYDALARI NELER?

- Deniz börülcesi mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini kapsar.

- A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol ölçüde lif kapsar. Ayrıca flavonoid de kapsamaktadır.

- Deniz börülcesi metabolizmanın hızlanmasına destekçi olur. Düzenli bir biçimde tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir.

- Guatr rahatsızlığınız var ise, deniz börülcesinde bulunan iyot size çok iyi gelebilir. Ancak bunun için öncesinde hekiminizden onay almanız gerekmektedir. Troid hormonlarının çalışmasını düzeltebilir.

- Deniz börülcesi iyi bir C vitamini kaynağıdır.

- Deniz börülcesi idrar sökücü tesiri sayesinde bedenden ödem atılmasını sağlar. İtihaplanmanın önüne geçer.

- Zengin bir betain kaynağıdır. Bu madde, çocukluk çağı metabolik bozukluklardan olan homosistinüri rehabilitasyonunda kullanılır. Ispanakta %0,55 oranında bulunurken, bu oran 1 kilo deniz börülcesinde %5’tir.

Ispanak beğenmeyen çocuklara seçenek ve alternatif olarak deniz börülcesi yedirebilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
İngiliz ekonomistlere göre ülkede resesyon riski azaldı Dünya
İngiliz ekonomistlere göre ülkede resesyon riski azaldı
İtalya eski Başbakanı Silvio Berluconi öldü. Erdoğan'ın yakın dostuydu. Dünya
İtalya eski Başbakanı Silvio Berluconi öldü. Erdoğan'ın yakın dostuydu.
25 bin TL kazanıp vergi ödemeyen Suriyeli ‘Asgari ücretliler ölsün. Şeriat gelsin’ dedi Güncel
25 bin TL kazanıp vergi ödemeyen Suriyeli ‘Asgari ücretliler ölsün. Şeriat gelsin’ dedi
Rüyada amir görmek ne demek? Rüyada amir görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada amir görmek ne demek? Rüyada amir görmek neye işaret?
Boğa güreşleri nefesleri kesti. Biri rakibinin altında kaldı Güncel
Boğa güreşleri nefesleri kesti. Biri rakibinin altında kaldı
Erdoğan’dan Tokayev'e taziye telefonu Güncel
Erdoğan’dan Tokayev'e taziye telefonu
Kuzey Kore liderinden Putin’e: “El ele tutuştuk” Dünya
Kuzey Kore liderinden Putin’e: “El ele tutuştuk”