Bir ot cinsi olan deniz börülcesi içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa çok faydalıdır. Peki, deniz börülcesi nasıl yenir? Deniz börülcesinin faydaları neler?

Tuzlu suyun bulunduğu deniz ve göl kıyılarında karşımıza çıkan deniz börülcesi, mermi otu ya da tuz ot olarak da biliniyor. Kendisi oldukça ufak ve narin olan deniz börülcesi nebatının faydaları ise son derece büyük.

DENİZ BÖRÜLCESİ NASIL YENİR?

Deniz börülcelerini yemeden önce bol suda bekletip yıkamalısınız. Yıkanan deniz börülceleri sonrasında bir tencerede haşlamalısınız.

Haşlama işleminden sonra deniz börülcelerinin suyunu süzdükten sonra börülceleri köklerinden tutup kılçıklarını tek tek sıyırın. Ayıkladığınız deniz börülcelerini servis tabağına alarak arzu ettiğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

DENİZ BÖRÜLCESİNİN FAYDALARI NELER?

- Deniz börülcesi mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini kapsar.

- A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol ölçüde lif kapsar. Ayrıca flavonoid de kapsamaktadır.

- Deniz börülcesi metabolizmanın hızlanmasına destekçi olur. Düzenli bir biçimde tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir.

- Guatr rahatsızlığınız var ise, deniz börülcesinde bulunan iyot size çok iyi gelebilir. Ancak bunun için öncesinde hekiminizden onay almanız gerekmektedir. Troid hormonlarının çalışmasını düzeltebilir.

- Deniz börülcesi iyi bir C vitamini kaynağıdır.

- Deniz börülcesi idrar sökücü tesiri sayesinde bedenden ödem atılmasını sağlar. İtihaplanmanın önüne geçer.

- Zengin bir betain kaynağıdır. Bu madde, çocukluk çağı metabolik bozukluklardan olan homosistinüri rehabilitasyonunda kullanılır. Ispanakta %0,55 oranında bulunurken, bu oran 1 kilo deniz börülcesinde %5’tir.

Ispanak beğenmeyen çocuklara seçenek ve alternatif olarak deniz börülcesi yedirebilirsiniz.