Deniz buzu kaybı had safhaya vardı: Penguenlerin soyu tehlikede

Antarktika'daki deniz buzu son yıllarda eşi görülmemiş şekilde azalıyor. 2017 ile 2023 arasında üç kez rekor düşük seviyeye inen yaz buz örtüsü, küresel iklim sistemlerini tehdit ediyor. Tasmanya Üniversitesi Deniz ve Antarktik Araştırmalar Enstitüsü'nden Dr. Edward Doddridge’in PNAS Nexus dergisinde yayımlanan araştırması, bu düşüşün etkilerini gözler önüne serdi.

Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi

Beyaz buz yüzeyi Güneş ışığını uzaya yansıtırken, yerini alan koyu deniz suyu ısıyı emiyor ve bu da küresel sıcaklıkları artırıyor. Ayrıca bu buz tabakası kıyı ekosistemlerini dalga etkisinden koruyarak buz sahanlıklarını ve kara buzullarını dengede tutuyor.

Buz erimesi aynı zamanda kril larvalarının ve imparator penguenlerin yaşam alanlarını daraltıyor. 2022’de Bellingshausen Denizi’nde neredeyse tüm penguen yavruları, buz erken eridiği için hayatta kalamadı.

Ayrıca turizm, nakliye ve balıkçılık da bu değişimden etkileniyor. Buz miktarının daha da düşmesi durumunda, bölgesel deniz ekosistemleri geri dönülemez bir eşiği geçebilir.