Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Süper Lig'deki haftanın hakemlerini değerlendirirken, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine büyük bir parantez açtı. Çoban, mücadelenin hakemi Ali Yılmaz'ın hatalarını bir bir sıraladı.

Deniz Çoban, Fanatik'teki "Skandal hakem hatası! FIFA hakemine yakışmadı" başlıklı yazısında derbiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"TECRÜBE EKSİKLİĞİ"

"Beşiktaş-Fenerbahçe maçının genç hakemi Ali Yılmaz'ın sahada sergilediği yönetim, tecrübe eksikliğini net şekilde ortaya koydu. Bu denli yüksek profilli bir maçı yönetme kabiliyetine henüz sahip olmadığını gösterdi. Maç boyunca faul standardı tutarsızdı; benzer pozisyonlarda farklı kararlar verdi. Sportmenlik dışı davranışlar cezasız kaldı. Zaman geçirmeye karşı herhangi bir disiplin uygulamadı. Ederson’un topu 20 saniye boyunca elinde tutmasını umursamadı. Bu da maçın temposunu ve dengeli yönetimini olumsuz etkiledi.

Ali Yılmaz maça tedirgin başladı. İlk dakikalarda Oosterwolde’nin Rafa Silva’ya yaptığı net sarı kartlık müdahaleyi sadece uyarıyla geçiştirmesi, otorite kurmakta zorlanacağının işaretiydi. Devamında Orkun’un Asensio’ya yaptığı sert müdahale ise doğrudan kırmızı kartı gerektiriyordu ama Yılmaz yalnızca sarı kart gösterdi. Neyse ki VAR devreye girdi ve karar düzeltildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın itirazlarına ve aşırı tepkisine kırmızı kart göstermesi ise Yılmaz adına doğru bir karar oldu. Fakat Sergen Yalçın’ın ihracını takip eden dakikalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da benzer şekilde sahaya girerek hakemin kararına tepki gösterdi. Onun da sahadan ihracı gerekirdi. 44. dakikada Kerem–Salih mücadelesinde Fenerbahçe lehine verilmeyen penaltı, maçın kritik hatalarından biri olarak öne çıktı.

Topa vurma hareketi yapan Kerem’in savurduğu ayağa Salih arkadan yaklaşarak dikkatsiz bir temasta bulundu ve Kerem’in vuruş pozisyonunu bozdu. Maçın uzatma dakikalarda Gökhan Sazdağ’ın Jhon Duran’ı itmesine de penaltı kararı verilmeliydi. Yılmaz, yine devam diyerek bir başka hataya imza attı. Buna karşın ikinci yarıda, Paulista–En Nesyri pozisyonunda ve Skriniar’ın koluna çarpan topta doğru devam kararları verdi. Pozisyonlarda penaltı yoktu."