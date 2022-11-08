﻿Deniz Çoban'dan Serdar Aziz'in pozisyonuna bomba yorum: Bu penaltı değilse peki bunlar ne?

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan ve penaltı tartışmalarına yol açan Serdar Aziz'in pozisyonuyla ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Çoban, şu ifadeleri kullandı:

- Standart problemi var. Bu karar Fenerbahçe-Sivasspor maçında da böyle uygulansın, diğer maçlarda da böyle uygulansın. O zaman sorun yok. Kurala göre oyun devam eder.

- Ama bu sene 4. haftada Alanyaspor - İstanbulspor maçından sonra MHK 'Vuruş çok belirgin olmalı, ufaktan sürtme olmamalı' dedi. Kürşat Filiz penaltı vermedi ve onu uzun süre dinlendirdiler.

- 10. haftada Konyaspor - Gaziantep maçında Antepli Jevtovic'in pozisyonunda hakem oynattı. VAR da müdahale etmedi. VAR hakemi Hakan Ceylan, evine gönderildi ve ertesi hafta da Riva'ya çağrılmadı. Bu pozisyonla aynı. MHK buna penaltı diyor. Net penaltı ve VAR müdahalesi gerekirdi.