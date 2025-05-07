Deniz derinliklerinde enerji depolama sırrı! Geleceğin enerji silahı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla enerji depolama, küresel enerji sektörünün en kritik sorunlarından biri haline geldi.

Hollandalı girişim Ocean Grazer, bu soruna çığır açan bir çözüm sundu: Ocean Battery.

Deniz tabanının muazzam su basıncını kullanarak elektriği depolayan bu yenilikçi sistem, rüzgar ve güneş enerjisinin kesintili doğasını dengelemek için umut vadetti.

Bilim insanları ve enerji uzmanları, bu teknolojinin sürdürülebilir enerjiye geçişte oyun değiştirici olabileceğini belirtti.

Ocean Battery, deniz tabanında düşük basınçlı bir tatlı su deposu ile esnek bir rezervuar arasında suyun hareketini kullanarak enerji depoladı.

Elektrik fazlası olduğunda, sert materyalden yapılmış düşük basınçlı depodaki su, deniz tabanının yüksek basıncına maruz kalan esnek rezervuara pompalandı.

Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise vanalar açılarak suyun düşük basınçlı depoya geri akması sağlandı. Bu süreçte su türbini dönerek elektrik üretti.

Sistem, kimyasal bataryalara kıyasla zamanla kapasite kaybı yaşamıyor ve %85’e varan bir depolama-deşarj verimliliği sunmayı hedefledi.

Ocean Grazer’ın kurucusu ve CEO’su Frits Bliek, “Deniz tabanının doğal basıncını kullanarak enerji depolamak, hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm. Bu teknoloji, açık deniz rüzgar türbinlerinin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilir” dedi. Şirket, prototip aşamasını başarıyla tamamladı ve Kuzey Denizi’nde pilot uygulamalara başlamayı planladı.

BİLİMSEL DESTEK VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Delft Teknoloji Üniversitesi’nden enerji sistemleri uzmanı Prof. Dr. Ad van Wijk, Ocean Battery’nin yenilenebilir enerji entegrasyonunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Rüzgar ve güneş enerjisinin en büyük sorunu, üretimdeki dalgalanmalar. Ocean Battery, bu dalgalanmaları dengelemek için düşük maliyetli ve çevre dostu bir çözüm sunuyor. Deniz tabanını bir enerji deposuna dönüştürmek, mühendislik açısından dahiyane” dedi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) enerji depolama uzmanı Prof. Dr. Yet-Ming Chiang ise sistemin ölçeklenebilirliğine dikkat çekti:

“Ocean Battery, lityum-iyon bataryalara kıyasla daha az nadir materyal kullanıyor ve deniz tabanında modüler olarak uygulanabiliyor. Bu, özellikle açık deniz rüzgar çiftlikleri için büyük bir avantaj.”

Chiang, teknolojinin uzun vadeli etkilerinin test edilmesi gerektiğini, ancak mevcut verilerin umut verici olduğunu belirtti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı enerji depolama tesisleri düzenlemesi, Türkiye’de bu alandaki yatırımları hızlandırdı.

TEKNOLOJİNİN AVANTAJLARI VE ZORLUKLARI

Ocean Battery’nin en büyük avantajları, düşük maliyet, çevre dostu tasarım ve uzun ömürlü olması.

-Kimyasal bataryaların aksine, sistemde nadir bulunan materyaller kullanılmıyor ve deniz tabanının doğal koşulları enerji depolama sürecini destekledi. Ayrıca, modüler yapısı sayesinde sistem, farklı enerji taleplerine göre ölçeklendirilebildi.

Ancak uzmanlar, teknolojinin bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu da belirtti. Oxford Üniversitesi’nden deniz mühendisliği uzmanı Dr. Alison Laferriere, “Deniz tabanında bu tür sistemlerin kurulumu, lojistik ve bakım açısından karmaşık. Derin deniz koşullarında ekipmanların dayanıklılığı ve çevresel etkiler, uzun vadeli başarı için kritik” dedi. Ocean Grazer, bu zorlukları aşmak için deniz tabanındaki prototiplerde dayanıklılık testlerini sürdürüyor.

GELECEKTEKİ HEDEFLER

Ocean Grazer, 2026’ya kadar Kuzey Denizi’nde tam ölçekli bir Ocean Battery sistemi kurmayı hedefledi.

Şirket, açık deniz rüzgar türbinleriyle entegre çalışacak bu sistemin, Avrupa’daki enerji şebekelerine istikrar sağlayabileceğini öngördü.

Avrupa Birliği’nin 2050 karbon nötr hedefleri doğrultusunda, bu tür teknolojilerin yaygınlaşması beklendi.

Stanford Üniversitesi’nden enerji politikaları uzmanı Dr. Mark Z. Jacobson, “Deniz tabanında enerji depolama, yenilenebilir enerjinin güvenilirliğini artırabilir. Ocean Battery gibi yenilikler, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmada kilit rol oynayabilir” dedi. Jacobson, bu teknolojinin küresel ölçekte benimsenmesi için hükümet desteklerinin ve uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Ocean Battery, yenilenebilir enerjiye geçişte karşılaşılan depolama sorununa yenilikçi bir çözüm sundu. Deniz tabanının gücünü kullanarak elektriği depolayan bu teknoloji, sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını araladı.