Deniz dibinde Hıdırellez dilekleri

Kaynak: İHA
Deniz dibinde Hıdırellez dilekleri

Antalya'da deniz dibinde kağıtlara resmederek yazılan Hıdırellez dilekleri sualtı kamerasına yansıdı. Kağıtlara yazılan istekler şaşırttı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtı eğitimleri ve temizlik için dalışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yine Konyaaltı Sahili açıklarına dalış yapan öğrenciler ile Gökoğlu, su altında 6 Mayıs'ta Hıdırellez nedeniyle bazı kişilerin denize attığı dilekleri fark etti.

Bazı dileklerin poşete ve kurdeleye sarılı olduğu gözlenirken, sadece kağıt olarak atılan dileklerde de yazıların silinmediği dikkat çekti.

Resmedilerek yazılan dileklerde, lüks villa, ev, otomobil, güzel bir iş ile kariyer, tarla ve aşk ön planda olduğu, bazı dileklerde otomobilin markası dahi verilerek yazıldığı görüldü.

Dalış yapan ekipteki Sualtı Sporları Topluluğu üyesi Furkan Çeltik, "Hocamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz sualtı dalışında Hıdırellez nedeniyle denize atılan kağıtları gördük.

Dileklerde genelde ev, araba üzerineydi. Bazıları da bu dileklerini resmederek yapmış. Bu kağıtlar deniz ekosistemine ve çevreye zarar veriyor" dedi.

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