Deniz Gül milli takım tercihini yaptı. Kararı İsveçliler açıkladı

Porto forması giyen Deniz Gül milli takım tercihini yaptı. İsveç basını, genç oyuncunun tercihini Türk Milli Takımı’ndan yana kullandığını açıklaması sonrası İsveç U21 takımı kadrosunda Deniz Gül yer almadı. İsveç U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Daniel Backström, Deniz Gül’ü milli takım tercihini yaptığı için kadroya almadıklarını duyurdu. Backström, genç oyuncunun tercihini Türkiye’den yana kullandığını doğruladı.

Backström, genç futbolcunun seçimiyle ilgili olarak "Bu üzücü çünkü şu anda burada oynadığımız altı maçın hepsinde oynadı. Ama bu aynı zamanda kabul etmemiz ve saygı duymamız gereken bir şey. Deniz Türkiye'de oynamak istediğini ifade etti." ifadelerini kullandı.

"ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TÜRKİYE'Yİ SEÇTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

İsveç Sportif Direktörü Stefan Pettersson ise Deniz Gül'e Türkiye'nin ilgisini öğrendikten sonra kalması için çabaladıklarını belirterek "Daniel Backström onunla birkaç kez temasa geçti. U21'imizin bir parçasıydı, dolayısıyla ne kadar ilgilendiğimizi biliyor. Yoksa orada da olmazdı. Daha sonra diyaloğa devam ettik ve sonuncusu geçen hafta olmak üzere birkaç kez konuştuk. Daha sonra çeşitli nedenlerle hâlâ Türkiye'yi seçmeyi tercih ettiğini öğrendik." diye konuştu.