Deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı uğur böceğiyle doldu

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahile gelenleri bugünlerde çok sayıda uğur böceği karşılıyor.

Deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı uğur böceğiyle doldu

(AA) Mayıs-temmuz dönemlerinde deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahil, bugünlerde halk arasında "gelin böceği", "yedi benekli" veya "uç uç böceği" olarak da bilinen uğur böceklerine de ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en uzun sahillerinden Samandağ'daki sahil, nesli tehlikede olan "Chelonia Mydas" ve "Caretta Caretta" deniz kaplumbağalarının yumurtlama-üreme alanları arasında yer alıyor.

Plajda onlarca uğur böceğinin oluşturduğu kırmızı öbekleri görenler fotoğraf çekerek bu anları kayıt altına alıyor.

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SICAKLIK ARTIŞI ETKİLİYOR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çalışkan,uğur böcekleri (Coccinellidae) gibi birçok böcek türünün değişen iklim şartlarından etkilendiklerini, erken bahar döneminde ya da düşük sıcaklıkların, yoğun yağışların hemen ardından yaşanan sıcaklık artışından etkilenerek bir araya gelerek kümeler oluşturabileceğini söyledi.

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Samandağ sahilinde çok sayıda uğur böceğinin bir arada görülmesinin aşırı yağışların ardından havanın aniden ısınmasının etkisiyle olabileceğini belirten Çalışkan, "Uğur böcekleri çoğalmaları ve mevsimlik yer değiştirme davranışları nedeniyle gruplar oluştururlar.

Çiftleşme dönemlerinde yüksek sayıda uğur böceği gruplarının bir alanda birikimlerinin görülmesi doğaldır.

Genelde erken ilkbahar dönemleri çiftleşme dönemi olarak bilinir" bilgisini verdi.

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