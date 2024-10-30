Deniz kestaneleri hakkında 25 gerçek

Deniz kestaneleri, çoğunlukla dışsal döllenme ile ürerler. Dişi kestaneler, yumurtalarını suya bırakırken, erkekler sperm salarak döllenmeyi sağlar. Bu döllenme, suyun yüzeyinde gerçekleşir ve birçok yumurta üretilir. Yumurtalar, planktonik larvalara dönüşerek serbest yüzebilirler. Zamanla, bu larvalar tabana yerleşir ve yetişkin kestanelere dönüşür. Bu yaşam döngüsü, deniz kestanelerinin popülasyonlarının devamlılığını sağlamada etkilidir. Ancak, bu döngü, çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.