Deniz Kuvvetleri bandosunun konserleri iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mersin'de polisevine düzenlenen alçakça terör saldırısı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun çeşitli illerde gerçekleştireceği konserler iptal edilmiştir. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz."
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