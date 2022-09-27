Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında çeşitli illerde vereceği konserlerin iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin'de polisevine düzenlenen alçakça terör saldırısı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun çeşitli illerde gerçekleştireceği konserler iptal edilmiştir. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz." (AA)