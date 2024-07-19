Deniz Kuvvetleri'nden Kıbrıs'ta gövde gösteri. Harekatın 50.yılında 50 gemiyle geçit töreni

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deniz Kuvvetleri'nden Kıbrıs'ta gövde gösteri. Harekatın 50.yılında 50 gemiyle geçit töreni

"Kıbrıs Barış Harekatı"nın yarın 50'nci yıl kutlanacak. Milli Savunma Bakanlığı klip yayınladı, yarın 50 gemiyle Kıbrıs'ta geçit töreni yapılacağını duyurdu.

Kod adı "Atilla Harekatı"...Kıbrıs Fatihi dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri harekat başlattı, "Kıbrıs Barış Harekatı"nı...İşte o tarihten bu yana tam 50 yıl geçti. Kıbrıs'taki Rumların zulmünden kurtulan Türkler 50 yıldır adada huzur içinde yaşıyor.

50'NCİ YIL KUTLAMALARI

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl yarın adada kutlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kıbrısta olacak. CHP lideri Özgür Özel'de kutlamalara katılacak.

MSB'DEN GEÇİT TÖRENİ AÇIKLAMASI

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinde klip yayınlayarak, yarın 50 gemiyle adada olacaklarını açıkladı. Kıbrıs'ta Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 50 gemi ve helikopterlerle geçit töreni düzenlenecek. MSB Kıbrıs'taki Türkler'i geçit törenini izlemeye davet etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu kadar yürekten çağırma beni, Bir gece ansızın gelebilirim… Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz."

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