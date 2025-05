Deniz mevsimi geldi! Sağlıklı yazın sırlarını uzmanlar anlattı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte deniz sezonu resmi olarak açıldı. Sıcak günler, serin sular ve güneşin keyfi, milyonlarca insanı sahillere çekti Ancak, yaz aylarını sağlıklı ve enerjik bir şekilde geçirmek için bazı önemli adımları göz ardı etmemek gerekti.

Bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü uzmanların önerileri, deniz mevsimini hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkla dolu bir döneme dönüştürmek için rehber niteliğinde.

Güneşten korunmadan doğru beslenmeye, su güvenliğinden egzersize kadar, işte yazı sağlıklı karşılamanın püf noktaları.

DENİZ MEVSİMİNİN CAZİBESİ VE RİSKLERİ

Deniz mevsimi, tatil ve dinlenme fırsatıyla birlikte sağlık için de eşsiz bir dönem sundu. Ancak, sıcak hava, güneş ışınları ve deniz suyuyla temas, bazı riskleri de beraberinde getirdi.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, yaz aylarında cilt kanseri vakalarının %30’u yetersiz güneş koruması nedeniyle ortaya çıktı. Ayrıca, deniz suyunda bulunan bakteriler veya uygunsuz yüzme koşulları, enfeksiyon riskini artırabildi.

İngiltere’deki King’s College London’dan dermatolog Dr. Anjali Mahto, “Deniz mevsimi, cilt sağlığını korumak için ekstra özen gerektirir. Yüksek SPF’li güneş kremleri ve uygun giysiler, UV ışınlarının zararlarını azaltmada kritik rol oynar” dedi.

GÜNEŞTEN KORUNMA: CİLT SAĞLIĞININ ANAHTARI

Güneş ışınlarının keyfini çıkarırken cilt sağlığını korumak, yazın en önemli önceliklerinden biri.

Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, SPF 50 ve üzeri güneş kremlerinin, UVB ışınlarına karşı %98 koruma sağladığını gösterdi.

Uzmanlar, güneş kreminin her iki saatte bir yenilenmesi ve suya dayanıklı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden dermatolog Dr. Joshua Zeichner, “Deniz kenarında geçirilen uzun saatler, ciltte yanıklara ve uzun vadede erken yaşlanmaya neden olabilir. Geniş kenarlı şapkalar ve UV koruyucu kıyafetler, güneş kremini tamamlayıcı bir kalkan oluşturur” dedi.

BESLENME: YAZ ENERJİSİ İÇİN DOĞRU SEÇİMLER

Yaz aylarında sağlıklı beslenme, hem enerjiyi yüksek tutmak hem de bağışıklığı desteklemek için kritik. Akdeniz diyeti, deniz mevsiminde ideal bir beslenme modeli olarak öne çıktı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda yapılan bir araştırma, zeytinyağı, taze sebzeler, balık ve tam tahıllar açısından zengin Akdeniz diyetinin, yaz aylarında kalp sağlığını desteklediğini ve kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Londra’daki St. Mary’s Hastanesi’nden beslenme uzmanı Dr. Sophie Medlin, “Deniz mevsiminde bol su tüketimi ve antioksidan açısından zengin meyveler, vücudun sıcağa karşı direncini artırır. Karpuz, salatalık ve çilek gibi su içeriği yüksek gıdalar, nem kaybını önler” dedi.

SU GÜVENLİĞİ: KEYİFLİ VE GÜVENLİ YÜZME

Deniz mevsiminin en büyük cazibesi olan yüzme, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa katkıda bulunuyor. Ancak, su güvenliği göz ardı edilmemeli.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 236 bin kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye’de, özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde rip akıntıları, yüzücüler için ciddi bir tehlike oluşturdu.

Denizde yüzerken cankurtaran bulunan plajları tercih edin ve asla alkollü yüzmeyin. Rip akıntısına yakalanırsanız, panik yapmadan sahile paralel yüzerek akıntıdan kurtulabilirsiniz.

EGZERSİZ: YAZI HAREKETLİ GEÇİRİN

Deniz mevsimi, açık havada egzersiz yapmak için mükemmel bir fırsat sundu.

Yüzme, plaj voleybolu veya sahilde yürüyüş gibi aktiviteler, hem kalori yakımını artırıyor hem de ruh halini iyileştirfi.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersizin, depresyon riskini %30 azalttığını gösterdi.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden spor hekimliği uzmanı Prof. Dr. Louise Burke, “Deniz kenarında yapılan egzersizler, hem kas gücünü artırır hem de stresi azaltır. Ancak, egzersiz sonrası yeterli sıvı alımı ve güneşten korunma unutulmamalı” dedi.

ZİHİNSEL SAĞLIK: DENİZİN TERAPÖTİK ETKİSİ

Deniz mevsimi, sadece fiziksel değil, zihinsel sağlık için de bir nimet. Mavi alanların (deniz, göl gibi su kaynaklarının) insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri, bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nden Dr. Mathew White liderliğinde yapılan bir araştırma, deniz kenarında geçirilen zamanın kaygı düzeylerini %20 oranında azalttığını ortaya koydu.

Dr. White, “Deniz manzarası ve dalga sesleri, meditatif bir etki yaratarak stresle başa çıkmayı kolaylaştırır” dedi.

YAZI SAĞLIKLA KUCAKLAYIN

Deniz mevsimi, sağlıklı bir yaz geçirmek için eşsiz bir fırsat sundu. Güneşten korunarak, doğru beslenerek, su güvenliğine dikkat ederek ve düzenli egzersiz yaparak bu dönemi hem keyifli hem de sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

Bilimsel veriler ve uzman önerileri, küçük ama etkili adımlarla yazın enerjisini en iyi şekilde değerlendirebileceğinizi gösterdi.