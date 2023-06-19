Deniz olunmalı oğul

Mevsim yaz, pek çoğumuz denize koşmaya başladı. Peki deniz suyunun faydaları neler? İşte yanıtı…

Deniz tuzu ciltteki yaraları temizliyor. Peeling ve stres giderici etkisi vardır. Deniz suyundaki tuzun varlığı, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olarak cildi bir peeling tedavisi gibi yumuşatıyor. Özellikle ayaklar için müthiş faydalı.

Deniz suyunun özellikle cilde birçok faydası vardır. Öncelikle nemlendirici etkisi bulunur ve magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi cilt sağlığını destekleyen pek çok elementi barındırıyor. Cildi ölü hücrelerden arındırıyor

KAÇ DAKİKA YÜZÜLMELİ

Denizin tuzuyla buluşmak stresi ortadan kaldırıyor.

Cilt nefes alıyor. Suyun içerdiği negatif iyonlar, toksinleri yok etmek için vücutta cilt yoluyla hareket ediyor.

Deniz suyuna girdikten 15 dakika sonra genişleyen gözenekler sodyum, magnezyum veya potasyum iyonlarının geçmesine izin verir. Bu iyonlar hücre yenilenmesini güçlendirerek vücuda etki eder. Deniz suyunun antik çağlardan bu yana pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor…

HAVA YOLLARINI AÇAR MI

Solunum problemi olan kişiler için deniz suyu tavsiye ediliyor.



KIRIKLARA İYİ GELİR Mİ

Deniz suyu tüm dokular, hatta kemik yapısı için faydalı. Kemiklerdeki kırılmalardan sonra içinde bulunan kalsiyum sayesinde, iyileşmeyi hızlandırıyor.

SAÇ SAĞLIĞI

Deniz suyunda doğal olarak bulunan çinko, tuzun sıkılaştırıcı özellikleriyle birleşerek cildin yaşlanmasını geciktiriyor.

Soğuk uygulanan deniz suyu cilt ve yüz üzerinde tonik etkisi yapıyor. Cilde nem ve parlaklık veriyor hem de toksinleri yok ediyor.



Filtrelenmiş deniz suyu egzama, uçuk, kurdeşen, akne, sedef hastalığı gibi hastalıklarda da tedavi amaçlı kullanılıyor…İyotlu su kafa derisini temizliyor, kaşıntı ve tahrişi yatıştırıp, kan akışını düzenliyor.

AĞRI KESİCİ



Deniz suyu, kasları gevşetiyor. Kas ağrılarının azalmasını sağlıyor. Burun rahatsızlıklarını, astım ve bronşiti gideriyor



