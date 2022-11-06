﻿Deniz Öncü İspanya'da fırtına gibi esti

Red Bull açıklamasına göre, Deniz Öncü, dünyanın en önemli motor sporları şampiyonlarından olan MotoGP içinde koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası İspanya GP'de önemli bir yarışa imza attı. Sezonun son yarışı İspanya GP'de sahne alan Red Bull KTM Tech3 takımının pilotu Deniz Öncü, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve kariyerindeki 6'ncı podyumuna çıktı.

Ricardo Tormo Pisti'nde koşulan yarışa ikinci cepten başlayan Deniz Öncü, iyi bir start alarak yerini korudu. Yarış boyunca şampiyona lideri Izan Guevara ile teker tekere bir mücadeleye imza atan Öncü, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmeyi başardı. Deniz Öncü, gelecek sezon Moto3 serisinde Red Bull KTM Ajo takımı için yarışacak.