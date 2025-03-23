Deniz, orman ve taşın dansı: Bartın’ın gizli hazinesi

Kente 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyündeki lav sütunları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı ilan edildi. "Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı', Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı oldu.

HEM YATAY HEM DE DİKEY OLARAK UZANIYOR

Lav sütunları, dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. Yeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarının genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor.

8 yıl önce başlatılan "Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" kapsamında lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu, seyir terası ve iskeleler yapıldı. Lav sütunlarının izlenmesi ve yakından görülmesi amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısını hızla artıran bölgede turizm hareketliliği kaydedildi.

8 YILDA 1,5 MİLYON KİŞİ GEZDİ

Güzelcehisar lav sütunlarını geçen yıl 950 bin kişi, 8 yılda ise yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret etti. Lav sütunları, gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için uğrak yeri haline geldi. Lav sütunları, 3 yıl önce kruvaziyer turizminin başladığı Amasra ilçesine gelen Rus turistlerin de ilgisini çekiyor.

Ailesiyle lav sütunlarını görmeye Ankara'dan gelen Bekir Fentoğlu, "Çok güzelmiş, çok beğendik. Daha önce Amasra'ya gelmiştik ama burayı hiç görmemiştik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer öyle anlaşılıyor. Burayı herkese tavsiye ederim. Yeşilliği, denizi, kumsalı ve lav sütunları ayrı güzel çok beğendik" diye konuştu.