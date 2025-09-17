Deniz Seki dolandırıcıların hedefi oldu! WhatsApp’tan iletişime geçtiler

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Deniz Seki dolandırıcıların ağına takılmaktan son anda kurtuldu. Ünlü ismin yakın çevresini takibe alan şüpheliler WhatsApp üzerinden çevresindeki isimlerle iletişime geçerek çeşitli bahanelerle para istedi.

WHATSAPP'TAN ULAŞTILAR

WhatsApp üzerinden “Seki’nin kendisiymiş” gibi iletişim kuran şüpheliler, çeşitli bahanelerle çevresinden para istedi

Seki’nin aksesuar danışmanı R.G. bu durumu fark ederek ünlü şarkıcıya haber verdi. Hemen savcılığa başvuran Deniz Seki, kimliğinin hukuka aykırı şekilde kullanılmaya çalışıldığını belirtti. Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.