Deniz Seki ile Rıza Tamer'in 21 yıllık dargınlığı tesadüfen son erdi

2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Rıza Tamer, yarışmada üçüncü olarak finale yükseldi. Kahramanmaraş doğumlu olan Tamer, o dönemde 21 yaşındaydı ve İstanbul'a taşınarak müzik kariyerine adım atmıştı. Yarışma sırasında jüri üyesi Deniz Seki ile yaşanan gerginlik, izleyicilerin hafızasına kazındı. Seki, Tamer'e "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var" diyerek eleştirmişti. Buna karşılık Tamer, "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye'de birçok güzel ses var" şeklinde yanıt vermişti. Bu diyalog, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri haline gelmiş ve Tamer'in özgüveni sayesinde halk oylamasıyla yoluna devam etmesini sağlamıştı.

Yarışmanın ardından Tamer, "Benden Sonra", "Yan", "Beyaz Pabuçlar" gibi şarkılarla müzik çalışmalarına devam etti, ancak beklenen büyük çıkışı bir türlü yakalayamadı; zaman zaman sahne performansları ve organizasyon işleriyle uğraştı.

YILLAR SONRA YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Aradan geçen yıllarda Rıza Tamer, müzik tutkusunu bırakmadı ve 2025'te "Benden Sonra" şarkısının sosyal medyada viral olmasıyla yeniden gündeme geldi. Sokakta gitarıyla şarkı söylerken çekilen videoları milyonlarca izlenmeye ulaşarak genç nesiller tarafından keşfedildi. Bu süreçte yaşadığı kişisel zorlukları da paylaşan Tamer, üç yıl önce boşandığını ve bir dönem sokaklarda kaldığını belirterek, "Ben vazgeçmiştim. Betona oturup şarkılarımı söylüyordum" demişti.

Ailesi Kahramanmaraş'ta yaşarken, kendisi İstanbul merkezli kariyerine devam ediyor. Bu viral başarı, Tamer'in sahne enerjisini bir kez daha kanıtladı ve ünlü isimlerden destek aldı; örneğin Betül Demir ve Mustafa Mert Koç gibi sanatçılar onu teşvik etti. Tamer'in özgün yorumları, Zeki Müren ve Orhan Gencebay gibi efsanelerin şarkılarını kapsayan repertuvarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.H

AVAALANINDAKİ SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

27 Ağustos 2025'te havaalanında tesadüfen karşılaşan Deniz Seki ve Rıza Tamer, sohbet ederek eski günleri yâd etti. Seki, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

Yıl 2004... Popstar sahnesinde jüri koltuğundaydım, karşımda pırıl pırıl bir genç vardı: Rıza Tamer. 21 yıl geçmiş... Bugün karşıma bambaşka bir yerde, dimdik ayakta, yolunu kararlılıkla yürüyen bir sanatçı olarak çıktı. Zamanın nasıl geçtiğini görmek, bir çocuğun gözlerimin önünde büyüyüp kendi ışığını yakmasına tanık olmak çok kıymetli... Gurur duydum. Yolun her daim açık olsun canım Rıza'm.

Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı; hayranlar, geçmiş gerginliğin yerini dostluğa bırakmasını duygusal bir şekilde kutladı. Karşılaşma, her iki sanatçının da kariyer yolculuğunu simgeliyor ve müzik dünyasındaki zamanın akışını yansıtıyor. Tamer'in kararlılığı, Seki'nin gurur ifadesiyle birleşerek, bu buluşmayı unutulmaz kıldı.