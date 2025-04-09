Deniz Seki'den hayranlarını üzen haber! En yakını kaza geçirdi

Şarkıcı Deniz Seki, Bodrum’da yaşayan kardeşinin trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı bu kez kötü haberi duyurdu.

HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası ağır yaralanan Serkan Seki’nin hastanede tedavisi sürüyor. Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den açıklama geldi.

"HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI"

Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşinin hayati tehlikeyi atlattığını belirtti:

"Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım."