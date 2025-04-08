Deniz Seki'ye trafik kazası şoku

Kaynak: Haber Merkezi
Deniz Seki'ye trafik kazası şoku

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi. Deniz Seki, kardeşinin hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki’nin Bodrum’da yaşayan kardeşi Serkan Seki, trafik kazası geçirdi. Yaralanan Seki, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Serkan Seki, aracıyla Yalıçiftlik– Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki kayalıklara çarpan aracın sürücüsü Serkan Seki, yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından 2. Sayfa'ya konuşan Deniz Seki, kardeşinin sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

"Kardeşim çok büyük bir kaza atlattı. Bugün ameliyat oldu, çok ağrısı var. Hayati tehlikesi yok, yanındayım. Verilmiş sadakamız varmış."

Son Haberler
Yürüyüş için evden çıktı! Bir daha geri dönemedi...
Yürüyüş için evden çıktı! Bir daha geri dönemedi...
İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde yangın
İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde yangın
FIFA açıkladı: Hakemler artık kamera takacak
FIFA açıkladı: Hakemler artık kamera takacak
Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oldu. Artık daha yakınlar...
Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oldu. Artık daha yakınlar...
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!