Deniz Seki'ye trafik kazası şoku

Ünlü şarkıcı Deniz Seki’nin Bodrum’da yaşayan kardeşi Serkan Seki, trafik kazası geçirdi. Yaralanan Seki, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Serkan Seki, aracıyla Yalıçiftlik– Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki kayalıklara çarpan aracın sürücüsü Serkan Seki, yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından 2. Sayfa'ya konuşan Deniz Seki, kardeşinin sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

"Kardeşim çok büyük bir kaza atlattı. Bugün ameliyat oldu, çok ağrısı var. Hayati tehlikesi yok, yanındayım. Verilmiş sadakamız varmış."