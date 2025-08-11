Deniz Servan Narin'in kaza anı ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Kocaeli’de motosikletiyle kamyona çarparak yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin’in kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

TEM Otoyolu’nda motosikletiyle seyir halinde olan Narin, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini “Tedavi” notuyla paylaştığı belirlendi. Narin’den geriye, çok sevdiği motosikletiyle çektiği videolar kaldı.

aw514877-03.jpg

Kaza anı, bir aracın iç kamera kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde Narin’in motosikletli bir grupla ilerlerken önündeki kamyona çarptığı anlar yer alıyor.

