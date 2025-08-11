Deniz Servan Narin'in kaza anı ortaya çıktı

TEM Otoyolu’nda motosikletiyle seyir halinde olan Narin, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini “Tedavi” notuyla paylaştığı belirlendi. Narin’den geriye, çok sevdiği motosikletiyle çektiği videolar kaldı.
Kaza anı, bir aracın iç kamera kayıtlarına yansıdı.
Görüntülerde Narin’in motosikletli bir grupla ilerlerken önündeki kamyona çarptığı anlar yer alıyor.