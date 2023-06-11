Deniz suyundan enfeksiyon kapılır mı

SUYLA GELEN TEHLİKE

Enfeksiyonlar özellikle yaz aylarında havuz ve deniz nedeniyle daha da artıyor. Bu noktada havuzların bakımının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Havuzlar eğer uygun şekilde klorlama işlemi yapılmıyorsa hastalıklara sebep olabiliyor. Süs havuzları klorlama yapılmadığından hastalık açısından daha da büyük riskler taşıyor. İshaller, göz ve kulak enfeksiyonları,

Hepatit A enfeksiyonu sıklıkla havuz suyu vasıtasıyla görülüyor. Yine kadınlarda vajinal mantar vakaları da ıslak kalan mayolar nedeniyle yaz aylarında artış gösteriyor. Bu tür rahatsızlıklar için mayo değiştirmek ve kuru olmak önem taşıyor. Ayakların da kuru tutulması ayak mantar bulaşmasını önlemekte faydalı.

Havuz suyu ile kıyaslandığında deniz suyu daha temizdir ancak mikroorganizmalar tuzlu suda hemen yok olmaz. Atık sularının denize karıştığı, şiddetli yağmur sonrası suların denize ulaştığı yerlerde yüzülmesi pek çok rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor. İshal yapan bakteriler ve parazitler veya cilt -yumuşak doku enfeksiyonu yapabilen bakteriler deniz suyu vasıtasıyla insan vücuduna giriş yapabiliyor.

BU TEDBİRLERİ ALIN

Havlu, mayo veya şortları kimseyle ortak kullanmayın.

Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş alın.

Havuz kenarları ve tuvaletlerde de mutlaka kendi terliğinizi giyin. Bu alanlar da birçok enfeksiyon ve mantar bulaşması için tehlikeli alanlar arasında yer alır.



Kanalizasyon karışan alanlara yakın bölgelerde ve şiddetli yağmurlar sonrasında denize kesinlikle girmeyin.

Durgun ve kirli sularda, yüzeyi köpüklü ve yeşil görünümde olan denizde yüzmeyin.

Havuz ve deniz suyunu mümkünse yutmayın. Suya atlarken burnunuzu kapatın.

Ciltte sıyrık ve kesik alanları varsa, yüzme sonrasında temiz su ve sabunla cildinizi temizleyin.

Kulak enfeksiyonlarını önlemek için kulak tıkaçı kullanın.

Göz rahatsızlıklarını önlemek için gözlük veya maske takın.