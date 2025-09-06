Deniz taşıtlarına ÖTV geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yat, gemi ve tekneler için Özel Tüketim Vergisi getirildi. Daha önce yüzde 0 olan vergi oranı yüzde 8'e çıkarıldı.

Yayımlanan karara göre, yatların da yer aldığı bazı deniz taşıtlarında yüzde 0 olan ÖTV vergisi yüzde 8'e yükseltildi. Kararla, gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, tekneler ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları ÖTV'ye tabi tutuldu.