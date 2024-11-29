Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor... Çocukları ve yalıyı elinden alacak iddiası

Düzenleme: Kaynak: Günaydın
Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor... Çocukları ve yalıyı elinden alacak iddiası

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki velayet davası devam ediyor. Muhtar, eski eşinin çocuklarını ve yalıyı elinden alacağını öne sürdü.

Gazeteci Reha Muhtar ile ünlü oyuncu Deniz Uğur'un, 7 yaşındaki ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayeti üzerine sürdürdüğü dava, giderek karmaşık bir hal almış durumda.

Günaydın gazetesinin haberine göre, Muhtar, eski eşi Uğur'un çocuklarını ve yaşadıkları yalıyı alacağına dair endişelerini dile getirdi.

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NE OLMUŞTU?

2010 yılında boşanan Deniz Uğur ile Reha Muhtar, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz’in velayeti konusunda uzun süre anlaşmazlık yaşadı. Uğur, eski eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla velayet davası açtı. Mahkeme, kızları Mina'nın velayetini Uğur’a, oğulları Poyraz’ın velayetini ise Muhtar’a verdi.

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