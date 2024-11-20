Reha Muhtar açtığı gizli ses kaydı davasını kazandı! kızına şiddet uygularken kaydedildiği söylenmişti

Deniz Uğur 2022 yılında sosyal medya hesabından kızı Mina'ya şiddet uygulayan Reha Muhtar'ın ses kaydı olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yapmıştı. Muhtar bunun üzerine eski eşine, kızını kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla tazminat davası açmıştı.

10 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Reha Muhtar açtığı tazminat davasını kazandı. Deniz Uğur'sa mahkeme kararıyla 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmedildi.

İNTİKAM AMAÇLI AÇILDI

Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın iddialarını reddederek, davanın intikam amaçlı açıldığını ve gerekçesiz olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU

Evinde geçirdiği kaza sonucu düşüp beyin kanaması geçiren Reha Muhtar entübe edildikten sonra yoğun bakıma kaldırılmış, uzun bir süre tedavisi devam etmişti.

Reha Muhtar’ın kızı Mina, babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası, baskı kurunca şikayetinden vazgeçmişti.

“BABAM BENİ 4 YILDIR DÖVÜYOR”

Reha Muhtar’ın kızı Mina’nın ifadesi şu şekilde:

'12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim. Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor. Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor.'

GEÇİCİ VELAYET ANNEYE VERİLMİŞTİ

Mina'nın o dönemki geçici velayeti anneye verilmiş ve Reha Muhtar'a da uzaklaştırma kararı çıkmıştı. İkiz çocukları Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in velayeti için Reha Muhtar'la mahkemelik olan Deniz Uğur'un açtığı velayet davası reddedilmişti.

Ünlü oyuncu, Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığını, söyleyerek Muhtar’dan şikayetçi olmuş, çocuklarının velayetlerinin kendisine verilmesini istemişti. Hatta ünlü oyuncu o dönem Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını ileri sürmüştü.

SES KAYDINI PAYLAŞMIŞTI

Deniz Uğur 2022 yılında Instagram hesabından Reha Muhtar'ın küçük kızına şiddet uygularken kaydedildiği iddia edilen bir ses kaydı paylaşmıştı.

İTİBARININ ZEDELENDİĞİNİ SÖYLEYEREK 60 BİN LİRALIK DAVA AÇMIŞTI

Reha Muhtar, itibarının zedelendiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurarak Deniz Uğur’a 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı.