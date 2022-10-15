15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli

Geyikli ile Bozcaada arasında ve Erdek ile Adalar güzergahında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 01:09
Takip Et

Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli

Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli
+
Aa
-

Marmara Denizi’nde rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla bugün Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'de seferler yapılacak. Geyikli'den 14.00, 17.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da 13.00, 16.00 ve 18.00'daki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Narlı-Adalar, Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı-Avşa hattında planlanan tarifeli tüm seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
2
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
4
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
5
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
6
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldürüldü
﻿ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldürüldü
﻿ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldürüldü
﻿Türk Eczacıları Birliği, maden faciası nedeniyle Ankara mitingini erteledi
﻿Türk Eczacıları Birliği, maden faciası nedeniyle Ankara mitingini erteledi
﻿Türk Eczacıları Birliği, maden faciası nedeniyle Ankara mitingini erteledi
﻿Kılıçdaroğlu, yoğun bakımdaki kardeşini ziyaret etti
﻿Kılıçdaroğlu, yoğun bakımdaki kardeşini ziyaret etti
﻿Kılıçdaroğlu, yoğun bakımdaki kardeşini ziyaret etti
﻿Dışişleri Bakan Yardımcılığına atama
﻿Dışişleri Bakan Yardımcılığına atama
﻿Dışişleri Bakan Yardımcılığına atama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.