Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli... Seferler iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları'nın paylaşımına göre; elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı ve Adalar-Beşiktaş Hattı'ndaki seferler iptal edildi.

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak hizmet verileceğini açıkladı.

İDO ve BUDO işletmelerinin bazı seferlerin öğle saatine kadar karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

İDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Eceabat'tan 04.00,06:00, Çanakkale'den 05.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Seferlerin Eceabat'tan tek saatlerde (07.15 / 09.00 / 11.00 / 13.00 gibi) Çanakkale'den çift saatlerde (08.00 / 10.00 / 12.00 gibi) yapılacağı belirtildi.

Kilitbahir'den saat 06.30'da ek sefer yapılacak olup, olumsuz hava şartlarından dolayı seferler Kilitbahir'den çift saatlerde (08.00 / 10.00 / 12.00 gibi), Çanakkale'den tek saatlerde (07.00 / 09.00 / 11.00 / 13.00 gibi) gerçekleşecek.

Geyikli'den 08.00 /11.00 /15.00, Bozcaada'dan 07.00/ 10.00 / 14.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kabatepe'den 09.00 /13.00, Gökçeada'dan 07.00 /11.00 seferleri de iptal oldu.

Narlı'dan 08.00 / 16.15, Marmara'dan 11.30 / 17.30 seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.