Antalya'nın Kumluca ilçesinde denizin üzerinde iki ayrı noktada ortaya çıkan hortum korkuttu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mavikent ve Adrasan mahallerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağmur ve fırtınayla birlikte denizde hortuma oluştu. Hortumlardan birinin denizdeki bir tekneye olan yakınlığı ve büyüklüğü korkuttu. Denizin üzerinde bir süre görünen her iki hortum da karaya çıkmadan etkisini kaybetti.

HORTUM NASIL OLUŞUR

Hortum, doğanın en etkileyici ve yıkıcı hava olaylarından biridir. Genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve belirli atmosferik koşulların bir araya gelmesiyle tetiklenir. Hortumlar içerisindeki rüzgarlar saatte 400 kilometre hıza ulaşıp, 1.5 kilometre genişliğindeki 80 kilometrelik bir koridor boyunca önüne çıkan tüm engelleri parçalayabilir.