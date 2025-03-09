Deniz Yavuzyılmaz: Avrasya Tüneli'nde Hazine'nin şirkete astronomik ödeme yaptığını tespit ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Yap-İşlet-Devret" modeliyle yapılan projelerde, şirketlere garanti edilen araç geçiş sayıları tutsa da tutmasa da Hazine'nin şirketlere devasa tutarda ödeme yaptığını ortaya çıkardıklarını belirterek, "Avrasya Tüneli’nde; 2024’te garanti edilen araç geçiş sayısı tutmuş olmasına rağmen, Hazine'nin görevli şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında astronomik seviyede ödeme yaptığını tespit ettik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti’nin yeni soygun modeli "Yap-İşlet-Devret" modeliyle yapılan projelerde; şirketlere garanti edilen araç geçiş sayıları tutsa da tutmasa da Hazine'nin şirketlere devasa tutarda ödeme yaptığını ortaya çıkardık.

Avrasya Tüneli’nde, 2024’te garanti edilen araç geçiş sayısı tutmuş olmasına rağmen, Hazine'nin görevli şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında astronomik seviyede ödeme yaptığını tespit ettik.

2024 yılında garanti edilen araç geçiş sayısı 25 milyon 888 bin 234 adet; gerçekleşen araç geçiş sayısı 27 milyon 714 bin 680 adet. Buna rağmen Hazinenin şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında yaptığı ödeme tutarı 3 milyar 294 milyon 173 bin 626 TL. Bunun adı garantili soygundur. Peki bu ‘Fiyat Farkı’ niye ödeniyor?"