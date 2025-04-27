Deniz Yavuzyılmaz'dan mülkiye müfettişlerine çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu? AK Parti döneminde İBB’de yapılan, Sikorsky helikopteri yolsuzluğunu ortaya çıkardığı için!" başlıklı paylaşım yaptı. Mülkiye müfettişlerine çağrıda bulunan Yavuzyılmaz, "Haydi bu yolsuzluğun gereğini yapın da görelim" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" paylaşımlarına devam ediyor. Yavuzyılmaz son olarak, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir helikopterin değerinden aşağıya satılmasıyla ilgili belgeleri paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle: