Deniz Yavuzyılmaz’dan valiliğe tepki

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, 2017-2019 yılları arasında AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na yasa dışı olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili daha önce kamuoyuna belgeler sunduğunu ve ardından suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı.



VALİLİĞİN YANITINA TEPKİ



Bu süreçte, bir vatandaşın CİMER üzerinden konuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığını İstanbul Valiliği’ne sorduğunu belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

“Gelen yanıt ibretlik. ‘İçişleri Bakanlığınca yaptırılan araştırma sonucundan, görevi kötüye kullanma suçu unsurlarının gerçekleşmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır’ deniyor. Bu nasıl yanıt! Bu ne utanmazlık. Hangi mevzuatın hangi hükmünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; bir siyasi partiye toplam 14.657 gün boyunca 59 adet araç tahsis edebileceği ve masraflarını belediye imkanlarıyla karşılayabileceği yazıyor? Belgelediğimiz bu yasa dışı uygulamayı örtbas etmek suçtur. Ya görevinizin gereğini yapın, ya da istifa edin.”

