Deniz yosunu zararlı mı

İYOT KAYNAĞI

Sağlıklı tiroid bezleri için iyot son derece önemlidir. Deniz yosunu içerdiği iyot ve tirosin sayesinde tiroid bezlerinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Sağlıklı bağırsaklar için lif son derece kıymetlidir. Deniz yosunu da lif yönünden zengindir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde deniz yosunu kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

KİLO VERDİRİYOR

Deniz yosunu metabolizmanın hızlanmasına yardım eder. Hızlanan metabolizma ise kilo vermenizi sağlar.

HÜCRELERİ KORUR

Deniz yosunu antioksidanlar yönünden son derece zengindir. Bu antioksidanlar ise hücre hasarının önüne geçer

KALBİN DOSTU

Deniz yosunu kötü kolesterolü düşürür. Aynı zamanda tansiyonu da dengeleyen deniz yosunu kalp krizi riskini azaltır.

VİTAMİN DEPOSU

Deniz yosunu; A, C, E ve K vitaminleri yönünden son derece zengindir. Ayrıca deniz yosunu protein, lif, demir ve bakır yönünden önemli bir kaynaktır.

NASIL KULLANILMALI?

Deniz yosununu salatalarda ve çorbalarda kullanabilirsiniz. Toz halinde satın alabileceğiniz deniz yosununu ise yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

DENİZ YOSUNU NASIL BULUNUR?

Deniz yosunundan kastımız yüzerken rastladığımız yosunlar değildir. Birçok markanın piyasada bulunduğu deniz yosunu tozu kullanılmalıdır.

İŞTE DENİZ YOSUNUNUN ZARARLARI

Deniz yosunu fazla tüketildiğinde aşırı iyot yüklenmesine yol açar. Bu da tiroid bezleriyle ilgili sorunlara neden olabilir.

Deniz yosunu bazı kişilerde alerjik reaksiyonların yaşanmasına yol açabilir.