Deniz Yücel’den Çerçioğlu'na 'Diyanet' çıkışı!

CHP Sözcüsü Deniz Yücel partinin genel merkezinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yücel açıklamasında AKP'den istifa eden Mücahit Birinci için şunları söyledi:

''SANIYORLAR Kİ PEŞİNDEN GİTMEYECEĞİZ''



"İBB Borsasının kilit isimlerinden Mücahit Birinci, yandaş medyayı adeta birbirine kattı. AKP nasıl savunma yapacağını bilemedi. Birkaç gün beklendi, ardından bu şahıs disipline sevk edildi. Bu arada bu şahıs “siz beni atamazsınız, ben istifa ederim” dedi ve AKP’den istifa etti.

Sanıyorlar ki, istifa edince her şey unutulacak. Sanıyorlar ki CHP kadroları bu hukuksuzlukların, rezaletlerin peşinden gitmeyecek.

Yok öyle yağma... İBB Borsasının üzerine gideceğiz. Bakın birileri tarafından himaye edilmeden, birileri tarafından himaye görmeden bu işler yapılamaz. İBB borsası skandalıyla ilgili, Biri 3 hafta önce, diğeri geçtiğimiz hafta olmak üzere 2 kez HSK’ya başvuruda bulunduk. Somut olaylarla ilişkilendirilen delillerin de ibraz edildiği bu şikayetler hakkında HSK bugüne kadar ne yapmıştır?''



ÇERÇİOĞLU’NA DA SERT ÇIKTI

AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında da konuşan CHP'li Yücel şunları söyledi:

"Bu arada Özlem Çerçioğlu'na da hayırlı olsun… Bir kadın olarak bundan sonra bu zihniyetin himayesinde siyaset yapacağını da yeri gelmişken hatırlatmakta fayda görüyoruz. Artık kadın seçmenlere Kuşadası’nda, Didim'de denize mayoyla, bikiniyle girmemeleri gerektiğini mi anlatır… Çine'ye gider kadınlara miras haklarının erkek kardeşlerininkinin yarısı kadar olduğunu mu anlatır bilmiyoruz.

Ali Erbaş'a gelecek olursak ona önce medeni kanunu hatırlatalım. Sonra da Anayasayı. Anayasa Madde 136.

Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir"